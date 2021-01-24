أوناجم يضع شرطا مثيرا للرحيل عن الزمالك

الأحد 24/يناير/2021 - 12:58 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
طلب المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الحصوزل على باقي مستحقاته من الفارس الأبيض من أجل الموافقة على فسخ تعاقده والرحيل عن القلعة البيضاء.

وأكد مصدر بالزمالك، أن اللاعب رفض كل العروض التي تلقاها للرحيل عن الفريق بدون مقابل، وأصر الحصول على باقي مستحقاته من أجل الموافقة على فسخ العقد.

وأضاف المصدر، أن في حالة بقاء أوناجم مع الفارس الأبيض فلن يتعاقد الزمالك مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتعادل الزمالك مع فيرق أسوان سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في تاسع جولات الدوري العام.

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