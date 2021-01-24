موسيماني يحسم موقفه من التعاقد مع حارس جديد للأهلي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
رفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجدد المدرب الجنوب أفريقي ثقته في قائمة حراس المارد الأحمر التي تشتمل على الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزى علاء.

وأوضح، موسيماني لميشيل مدرب الحراس، أن أخطاء علي لطفي خلال مواجهة المقاولون كانت بسبب قلة مشاركته في المبارايات مؤكدا على ثقته في قدراته وإمكانياته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس القادم في المباراة التي ستقام بينهما في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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