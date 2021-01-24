التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

الأحد 24/يناير/2021 - 11:07 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يترقب عشاق كرة القدم كلاسيكو ناري، يجمع بين فريق النصر ونظيره الاتحاد،، اليوم الأحد، على ملعب الشرائع، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


ويحتل الاتحاد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة؛ فيما يأتي النصر في المركز السابع برصيد 20 نقطة.


تشكيل النصر المتوقع:-

حراسة المرمى: براد جونز.
خط الدفاع: عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، سلطان الغنام، مايكون بيريرا
خط الوسط: بيتروس، علي الحسن
خط الوسط الهجومي: خالد الغنام، نور الدين أمرابط، سامي النجعي
خط الهجوم: رائد الغامدي

تشكيل الاتحاد المتوقع:-

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي
خط الدفاع: زياد الصحفي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، أحمد حجازي
خط الوسط: عبدالإله المالكي، برونو هنريكي
خط الوسط الهجومي: فهد المولد، عبدالعزيز البيشي، رومارينيو
خط الهجوم: هارون كمارا


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اه التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد احمد حجازي

أخبار تهمك

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

منذ نصف ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يفاضل بين أكرم توفيق وحمدي فتحي أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

اليوم.. الأهلي يبدأ الاستعداد لموقعة بيراميدز

منذ 35 دقيقة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 15 ساعة

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الهلال والنصر في بطولة الدوري السعودي الأحد 27-10-2019 والقنوات الناقلة 

التشكيل المتوقع للنصر أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم الجمعة الموافق 13-12-2019 بالدوري السعودي

تشكيل النصر والاتحاد المتوقع في الدوري السعودي

دليل كامل لمتابعة مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:44 ص

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

التشكيل المتوقع لقمة النصر والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين‏

11:07 ص

فايلر يفجرها: تعبت في الأهلي ولست نادما على الرحيل

09:47 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

12:03 ص

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»