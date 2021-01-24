محافظ الشرقية يقود حملة لضبط التكاتك المخالفة والتصدي لظاهرة نباشي القمامة

الأحد 24/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
سمر السيد



قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حملة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق لضبط مركبات التوك توك الغير مرخصة والمخالفة لخطوط السير الممنوحة لها، ومتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية والكافيتريات والمطاعم بمواعيد الغلق المحددة ونسبة الإشغال المقررة، تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا، وكذلك متابعة أعمال النوبتجية المسائية لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

بدأت الحملة بتفقد شوارع طلبة عويضة والغشام وأحمد إسماعيل أسفرت عن ضبط 16 توك توك غير مرخص ومخالف لخط السير الممنوح له، والتحفظ على 2 عربة (كارو) و2 (تروسيكل) يقوم أصحابها بالنبش في صناديق القمامة وبعثرتها في الطريق العام، مما يؤدي إلى تناثرها وتشويه المكان، ليأمر المحافظ بالتحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أصدر المحافظ تعليمات مشده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة النبش في القمامة والتي تؤثر بشكل سلبي علي نظافة المدينة، وتتسبب في إعاقة عملية النظافة وتضر بالبيئة وصحة المواطنين.

رافق المحافظ الأستاذ نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والعقيد تامر مباشر وكيل إدارة مرور الشرقية.

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