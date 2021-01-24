استقرار سعر الدولار اليوم الأحد .. و"كريدي أجريكول "يقدم أفضل سعر للشراء

الأحد 24/يناير/2021 - 10:37 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الإقتصادي

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 24-1-2021 ، وقدم بنك  كريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15.68 جنيع ، فيما قدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.


سعر الدولار اليوم الأحد 24-1-2021

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى: 15.66جنيه للشراء ، 15.79جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى : 15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر:15.66 جنيه للشراء ، 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة : 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى : 15.67 جنيه للشراء ، 15.77 جنيه للبيع.

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