تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.25% بمستهل التعاملات

استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.25% خاسراً 22.03 نقطة ليصل إلى مستوى 8854.46 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.98% خاسراً 255.28 نقطة ليصل إلى مستوى 25790.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 45.5 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار ريال.

وهبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.67%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.32%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والتأمين بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.28%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.91%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.19%.