بدون مكياج منة فضالي في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الأحد 24/يناير/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي صورتين جديدتين لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية بلوفر باللون الأبيض يتسم بوجود أكمام طويلة، وجيب جينز قصيرة، وتركت شعرها مُنسدلاً، وبدت فيها بدون مكياج، وارتدت حذاء باللون الأسود، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.

وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة :"غالبًا ما يكون الأشخاص الذين ينتقدون حياتك هم نفس الأشخاص الذين لا يعرفون الثمن الذي دفعته للوصول إلى ما أنت عليه اليوم، صباح الخير".


وفي سياق آخر، تُشارك الفنانة منة فضالي حاليًا في مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

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