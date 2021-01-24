"حديد عز" تشتري أسهم خزينة للحد من الإنخفاض

الأحد 24/يناير/2021 - 10:09 ص
حديد عز
حديد عز
نيفين سمير
وافق مجلس إدارة شركة حديد عز علي شراء أسهم خزينة  في حدود نسبة 1% من رأس المال المدفوع والي افصاح الشركة لشراء حد أقصي 1 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم أنها اشترت حوالي 850.4 ألف أسهم خزينة موزعة كالأتي :

800 ألف سهم خزينة حتي 20 يناير 2021 .
50 ألف سهم خزينة حتي 21 يناير 2021.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، خسائر بقيمة 4.11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 4.32 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

وتراجعت المبيعات لتسجل نحو 26.45 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مقابل 35.26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 634.15 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 847.96 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

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