بورصة الكويت تعلن عن عقد مزاد بيع حصة "السويس للأسمنت" في "الهلال" الكويتية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:56 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أعلنت بورصة الكويت عقد مزاد اليوم الأحد 24-1- 2021؛ لبيع نحو 51.745 مليون سهم من الأسهم المصدرة لشركة أسمنت الهلال، بما يمثل 51% من رأسمال الشركة.

وأوضحت البورصة الكويتية، في بيان لها اليوم، أن السعر الابتدائي للسهم يُقدر بنحو 0.05798 دينار، بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين دينار تقريباً (9.93 مليون دولار).

وبينت أنه تقرر تحديد شركة المركز المالي الكويتي حساب عملاء للعميل شركة السويس للأسمنت كطرف بائع، وشركة السهم الفضي العقارية كطرف مشترٍي ، موضحة أنه على من يرغب في دخول المزاد إيداع شيك مصدق بقيمة 10% من إجمالي قيمة الصفقة البالغ، في موعد أقصاه 9:30 صباح اليوم بتوقيت الكويت، على أن تبدأ المزايدة الساعة 12:45 ظهر اليوم بمقر مبنى بورصة الكويت.

وتابعت: "على من يرسو عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة 11 من صباح يوم الاثنين الموافق 25 يناير/كانون الثاني 2021، في حساب الشركة الكويتية للمقاصة، ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذ لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المحدد".

وكان مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت قد وافق في مارس 2020 على بيع مساهمة الشركة في شركة أسمنت الهلال والبالغة 51% لأي مشتري مهتم، وتنفيذ الصفقة بالقيمة العادلة التي تعكس مضاعفة ربحية مقبول.

وتُعد شركة السويس للأسمنت أكبر مساهم في أسمنت الهلال بنحو 51%، فيما يمتلك جاسم مرزوق بودي، ومروان مرزوق بودي ومجموعتهما 43.76% في "أسمنت الهلال".

وحققت أسمنت الهلال، خسائر العام الماضي بلغت 681.1 ألف دينار، مقابل خسائر عام 2018 البالغة 68.75 ألف دينار.

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