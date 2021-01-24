‏موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 24/يناير/2021 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
يستضيف ملعب الشرائع كلاسيكو سعودي يجمع بين النصر ونظيره الاتحاد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويسعى العالمي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي؛ لمواصلة صحوتة الفريق، التي كان آخرها تحقيقه فوزا ثمينا على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الماضية.


فيما سيقاتل الراقي لخطف الثلاث نقاط من النصر، لتضييق الخناق على فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي.


ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.


ويحتل الاتحاد المركز الرابع من جدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن الهلال المتصدر؛ فيما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 20 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قادة الاتحاد الاوروبي اه الدوري السعودي الاتحاد ضد النصر

أخبار تهمك

موسيماني يفاضل بين أكرم توفيق وحمدي فتحي أمام بيراميدز

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

منذ حوالي 10 ساعة

عرض صفقتان بالمجان على برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو ينتقد بيان اتحاد الكرة بخصوص التحكيم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

ميدو: مستاء من عدم ضغط لاعبي الزمالك على الحكم في لقطة إمام عاشور

منذ أقل من ساعتين

حفيدة فريد الأطرش تنهار وتكشف عن تعرضها لمرض نادر منعها من الزواج

منذ حوالي 12 ساعة

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ يومين

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يرفض الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن استعدادات التعليم لامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

منذ حوالي 13 ساعة

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للتعاون ضد النصر

تشكيل ناري للنصر أمام التعاون في الدوري السعودي

مواعيد مبارايات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين

التشكيل المتوقع للهلال أمام التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للتعاون في مواجهة الهلال

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:03 ص

أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

05:31 م

موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

08:36 م

كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

09:44 ص

نجم الزمالك يرفض الرحيل

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»