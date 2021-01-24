‏موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

يستضيف ملعب الشرائع كلاسيكو سعودي يجمع بين النصر ونظيره الاتحاد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.









ويسعى العالمي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي؛ لمواصلة صحوتة الفريق، التي كان آخرها تحقيقه فوزا ثمينا على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الماضية.









فيما سيقاتل الراقي لخطف الثلاث نقاط من النصر، لتضييق الخناق على فريق الهلال المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي.









ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة وأربعون دقيقة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.









ويحتل الاتحاد المركز الرابع من جدول ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن الهلال المتصدر؛ فيما يتواجد النصر في المركز السابع برصيد 20 نقطة.