قراصنة يهاجمون سفينة تركية أمام سواحل نيجيريا

الأحد 24/يناير/2021 - 08:27 ص
بوابة الفجر


شنت مجموعة قراصنة مسلحين، اليوم الأحد، هجوما على سفينة شحن تركية أمام سواحل نيجيريا كان على متنها 19 شخصا، وتم قتل 1 منهم وخطف 15 آخرين.

وأكدت السلطات التركية، أن سفينة "MOZART"، التي تبحر تحت علم ليبيريا وتتبع لشركة "Boden" المتمركزة في إسطنبول، كانت في طريقها من مدينة لاغوس في نيجيريا إلى كيبتاون في جنوب إفريقيا حينما تعرضت صباح أمس السبت، لهجوم على يد قراصنة في مضيق غينيا على بعد 100 ميل من مدينة سان-تومي.

وأكدت مصادر، أن القراصنة قتلوا رجلا من بين أفراد الطاقم الـ19، وهو مواطن أذربيجاني، واختطفوا 15 شخصا، بينما بقى 3 آخرين على متن السفينة التي تتجه حاليا إلى ميناء بورت-جانتيل في الغابون.

واتصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بنظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، للتعبير عن التعازي في مقتل مواطن جراء الهجوم على السفينة.  

وأفادت وكالة "الأناضول"، أن تركيا أطلقت جهودا للعثور على الطاقم المختطف، حيث تم استنفار السفارات في نيجيريا ودول الجوار لهذا الهدف.

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