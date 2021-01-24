تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول فى كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 24/يناير/2021 - 03:07 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يلتقي اليوم الأحد نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليفربول ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين الفريقين فى تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر. 

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي: 

حراسة المرمي: دي خيا.

خط الدفاع: ليندلوف، بيساكا، ماجواير، لوك شو.

خط الوسط: بوجبا، دي بيك، فيرنانديز.

خط الهجوم: كافاني، مارسيال، راشفورد.

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