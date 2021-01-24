ميدو: الإسماعيلي ظلم تحكيميًا أمام غزل المحلة

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.





وشهدت المباراة احتساب 4 ركلات جزاء، جاءت منها 4 أهداف للفريقين خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، في الدوري المصري الممتاز.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار أن ركلتي الجزاء المحتسبتان لصالح غزل المحلة أمام الإسماعيلي، لا أساس لهم من الصحة، مشيرا إلى أن الفريق الأصفر تعرض لظلم كبير.



