حكيم: فكرت في الاعتزالي بعد تحقيق حلمي بالغناء على مسرح الأولمبياد بعد أم كلثوم

الأحد 24/يناير/2021 - 02:46 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

حل النجم حكيم، ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .

وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج :" فكرت في الاعتزال في مرحلة معينة من عمري، وهي عندما نزلت من مسرح الأولمبياد في باريس". 

وأضاف: تفكيري في الاعتزال جاء لشعوري بأنني حققت حلمي ووصلت لأعلى مكانة في الغناء، فأم كلثوم غنت من قبلي على هذا المسرح، وكنت أحلم بالغناء عليه أو وضع صورتي عليه".

وتابع: "عندما قالوا لي أن صورتي وضعت على المسرح، كنت لا اصدق وذهبت على الفور لتصوير ذلك اللحظة".

في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".

ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا".

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مطرب مسرح فن سهرانين حكيم اﻷولمبياد

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