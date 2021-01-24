تعرف على أجر حكيم في بداية مشواره الفني





وأشار إلى أن الفنان الكبير أحمد عدوية كان يتقاضي في ذلك الوقت ٥٠ جنيهًا.



وعن الأصوات التي يفضل الاستماع لها أكد حكيم:"أحب عدوية وجورج وسوف كثيراً، فهم الأصوات القريبة لقلبي"



في سياق منفصل، أعلن النجم حكيم طرح أحدث أغانيه قريبا، وهى الأغنية التى تحمل اسم "عدى الغزال"، والمفترض طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة من طرح آخر أغانيه "أخبار الطقس".



ونشر حكيم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورة دعائية وترويجية للأغنية الجديدة، أتبعها قائلا: "عــدى الــغــزال.. قــريــبــًا".

حل النجم حكيم اليوم ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم أمير كرارة ، الذي يُعرض على شاشة قناة ON .وقال حكيم آثناء ضيافته في البرنامج إن أول أجر أخذه كان 3 جنيهات، وذلك عندما كان يغني في شارع محمد علي.