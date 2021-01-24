محمد منير: استعد لطرح أغنية للشهداء وعيد الشرطة

الأحد 24/يناير/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
أكد الكينج محمد منير، أنه يستعد لطرح أغنية للشهداء وعيد الشرطة .
 
وأضاف  خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc تقديم الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه سيقوم بإقامة حفلات فى الفترة المقبلة.
 
ودعا الله تعالى أن يبعد عن مصر وشعبها فيروس كورونا وأن تنتنهي الأزمة على خير
 
ويستعد الكينج محمد منير  لتصوير كليب جديد لم يستقر على اسم له حتى الآن، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أكرم فاروق.

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