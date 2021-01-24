شاهد.. "السياحة" تكشف حقيقة الصور المتداولة لوجود "رطوبة" بقصر البارون

كشف العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات المتاحف، حقيقة الصور المتداولة لوجود رطوبة في بعض جدران قصر البارون، مشيرا إلى أن الصورة المتداولة صور حقيقية.





وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مبنى القصر آمن ويستقبل الزوار بصورة طبيعية على مدار اليوم، موضحا أن الصور المتداولة عبارة عن رطوبة وأملاح موجودة في أسوار محيطة بالمساطب التي تحيط بمبنى القصر.



