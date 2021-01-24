شاهد.. "السياحة" تكشف حقيقة الصور المتداولة لوجود "رطوبة" بقصر البارون

الأحد 24/يناير/2021 - 01:56 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات المتاحف، حقيقة الصور المتداولة لوجود رطوبة في بعض جدران قصر البارون، مشيرا إلى أن الصورة المتداولة صور حقيقية.

وأضاف "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مبنى القصر آمن ويستقبل الزوار بصورة طبيعية على مدار اليوم، موضحا أن الصور المتداولة عبارة عن رطوبة وأملاح موجودة في أسوار محيطة بالمساطب التي تحيط بمبنى القصر.

وتابع، أن الأسوار التي ظهرت عليها آثار الرطوبة كانت قريبة من الحدائق التي كانت تروى بطريقة الغمر، موضحا أنهم راعوا الأمر في عملية التوير وأصبح بالتنقيط، منوها بأن الرطوبة ستظهر من فترة لأخرى بسبب آثار طريقة الري القديمة حتى ينتهي أثارها.

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