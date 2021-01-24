الصحة: 87 شخصا من الأطقم الطبية وقعوا للحصول على اللقاح (فيديو)
الأحد 24/يناير/2021 - 02:19 ص
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عملية تطعيم الأطقم الطبية ستبدأ غدا من مستشفى "أبو خليفة" بالإسماعيلية، موضحا أن التطعيم اختياري، ولديهم حاليا قائمة بالاطباء الذين سيحصلون على اللقاح.
وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن مصر ستتسلم شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني في نهاية هذا الأسبوع، كما سيكون هناك دفعات متتالية ستصل الفترة المقبلة، معلنا أن مصر تعاقدت على لقاح "أسترازينكا"، وأول دفعة منه ستصل مصر الخميس المقبل.
وأضاف أن قوة مستشفى "أبو خليفة للعزل" هى 200 فرد منهم 87 شخص هم من وقعوا على الموافقة المستنيرة للحصول على اللقاح ما بين أطباء وفرق معاونة كالتمريض.
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