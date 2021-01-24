"لم أسعى يومًا للخلاف".. بهاء سلطان يكشف حقيقة تصالحه مع نصر محروس

الأحد 24/يناير/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


علق الفنان بهاء سلطان على ما تردد بشأن تصالحه مع نصر محروس قائلًا "بداية لم أسع يومًا لخلاف مع أحد.. لا المُنتج نصر محروس ولا غيره، لكن إيمانًا مني بحق الجماهير في المعرفة فإن ما حدث يوم الإثنين الماضي 19 يناير 2021، هو أني ذهبت لتسجيل أول أغنية ضمن أربع أغاني شابها عيب هندسي لا علاقة لي به لأنني سبق وسجلتهم".

وأضاف: "وتعاونًا مني في إخراجها بصورة مرضية طلبت من المحكمة ان تتيح إعادة تسجيلهم وبدأنا بـ"أنا الغلطان".

وأشار إلى أن الشركة طبقًا لحكم المحكمة يتبقى لها ثلاث أغنيات بخلاف التي تم تسجيلها، وهم "رامي الحمول "، "ده حب ولا"، "ليالي طويلة".

وانهى سلطان تصريحاته حول التعاون الفترة المُقبلة مع فري ميوزك أو شركات آخرى، قال بهاء أن الحديث عن هذه الأمور في الوقت الحالي غير وارد، لأننا في الفترة الحالية نقوم بدراسة أكثر من عرض للبدء في تنفيذه المرحلة المُقبلة.

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