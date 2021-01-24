أسعار الذهب اليوم الأحد 24-1-2021 في السوق المحلي

الأحد 24/يناير/2021 - 12:12 ص
أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
الفجر الاقتصادي

سجلت اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد24-1-2021 استقرار بعد ارتفاعات محدودة حققتها في  تعاملات الأمس.

 

أسعار الذهب في مصر  اليوم الأحد 24-1-2021 : 

وصل سعر ن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 812 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 إلى 700 جنيه، وعيار 24 إلى 927 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 6481 جنيهًا.


أسعار الذهب ترتفع في تعاملات أمس الجمعة:

وزاد سعر جرام الذهب في مصر بنحو 5 جنيه مقارنة بتعاملات الأمس الجمعة.

 

أسعار الذهب العالمي:

هبط الذهب يوم الجمعة إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بيد أن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع بدعم من الآمال في تحفيز كبير في الولايات المتحدة.

 

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1859.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0828 بتوقيت جرينتش، ليتراجع عن ذروة أسبوعين تقريبا والتي بلغها يوم الخميس. وفي الأسبوع، ارتفع 1.8 بالمئة وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر كانون الأول.

 

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1860.90 دولار.

 

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة اثنين بالمئة إلى 25.43 دولار للأوقية، لكنها بصدد تسجيل أفضل أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، مرتفعة 2.9 بالمئة.

 

وتراجع البلاتين اثنين بالمئة إلى 1104.20 دولار لكنه يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعا 2.8 بالمئة.

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