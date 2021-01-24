الصحة: وصول كمية جديدة من سينوفارم.. ونتسلم "أسترازينكا" نهاية الأسبوع (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه سيتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى عزل أبو خليفة في محافظة الإسماعيلية، موضحًا أنه سيتم تطعيم 100 فرد بها من الأطقم الطبية وبعدها ستأتي مستشفيات العزل تباعا.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كان نفسنا نبدأ بمستشفى النجيلة لأنها أول مستشفى بدأت، ولكن سيتم التطعيم بها تباعًا، وبعد الانتهاء من مستشفيات العزل سيتم التطعيم لمستشفيات الحميات والصدر".





وتابع: "وبعدها يأتي باقي الأطقم الطبية العاملة على في 365 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية ثم الانتقال إلى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك 50 ألف جرعة تكفي لتطعيم 25 ألف مواطن ويفصل 3 أسابيع بين موعد تلقي الجرعة الأولى والثانية".





واستطرد: "مينفعش ندي أي مواطن جرعة ومنكوش عاملين حساب الجرعة الثانية حتى لا يحدث كما حدث في بعض دول العالم، وهناك جرعة من لقاح سينوفارم ستأتي أخر الأسبوع الحالي وتعاقدنا علي 20 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا والدفعة الأولى ستصل آخر هذا الأسبوع وسيكون هناك دفعات متتالية لكافة اللقاحات ونحن حريصين على استدامة وصول الشحنات".





وأكد: "التطعيم سيكون اختياري ويقوم الطبيب بالإمضاء على موافقة مستنيرة، وتم حصر أعداد الأطقم الطبية في مستشفيات العزل وكل المحافظات ستحصل على حصتها طبقا لأعداد الفرق الطبية التي تريد التطعيم"، مؤكدًا أنه تم العمل على رفع كفاءة عدد من المراكز التي سيتم فيها تلقي اللقاحات وتم بالفعل الانتهاء من 40 مركزًا.



