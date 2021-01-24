شاهد.. أديب لـ السيسي: "هتدخل التاريخ من أوسع أبوابه"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مشروع تطوير القرى المصرية، قائلا: "لو عملت مشروع الـ 1500 قرية ده هتكون دخلت التاريخ من أوسع أبوابه".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تم تدمير القرى المصرية على مدار عشرات السنوات، والحياة بها لم تكن آدمية، لافتا إلى أن تطوير القرى المصرية سيستفيد منه 50 مليون مواطن، معتبرا أن هذا المشروع هو مشروع الانحياز.



