"دايس" يتصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

السبت 23/يناير/2021 - 11:57 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي

أظهر تقرير الاسبوعي لإدارة البورصة المصرية، أن  سهم "دايس للملابس الجاهزة" تصدر  قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة خلال جلسات الأسبوع المنتهى الذي ربحت فيه  نحو 15 مليار دولار.

 

، وبلغ حجم تداول سهم "دايس للملابس الجاهزة" 173.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 363.2 مليون جنيه، تلاه سهم "أيه أي سي للمقاولات" بحجم تداول بلغ 457 مليون ورقة، وقيمة تداول 312.6 مليون جنيه.

 

وجاء فى المركز الثالث سهم "سبيد ميديكال" بحجم تداول بلغ 120 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 236 مليون جنيه، ثم "البنك التجارى الدولى (مصر)" بحجم تداول 3.4 مليون ورقة وبقيمة تداول 218.7 مليون جنيه، ثم "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول 16.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 218.1 مليون جنيه..

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