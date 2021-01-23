رسمياً .. لاعب إنبي في صفوف الحمام المطروحي بالقسم الثاني

السبت 23/يناير/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
نجح نادي الحمام المطروحي في التعاقد رسميا مع مصطفي صفوت لاعب الترسانة، وإنبي لمدة موسم ونصف لتدعيم صفوف الفريق بناء علي طلب أيمن الجمل المدير الفني للفريق.

جاء التوقيع في حضور عبد المولي مهني مدير الكرة، وكوارشي، وبركة وكلاء اللاعب.

وتعتبر صفقة صفوت هي خامس صفقات الفريق المطروحي في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في ضم بكر أحمد لاعب بيلا، ومحمد رجب"ريعو" لاعب دكرنس، وبسام أبو حديد لاعب المصرية للإتصالات، وأحمد مخلوف لاعب دكرنس.

ويحتل الحمام المطروحي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد مرور 9 جولات من المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني جمعهم من الفوز في مباراة، والتعادل في 4 مباريات، والخسارة في 4 مباريات.

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