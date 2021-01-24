في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي الفنانة عايدة رياض



وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة حول الأعمال الاجتماعية التي تتخللها العديد من الأحداث الدرامية والكوميدية،و يناقش القضايا الحياتية في الحياة الزوجية،والمسلسل مكون من 30 حلقة.



مسلسل "طلقتلك نفسي" يضم مجموعة من الشباب منهم أحمد عصام، كارولين عزمي، هاجر أحمد،بجانب عدد كبير من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم الفنان بيومي فؤاد، وهو من قصة أحمد عصام، وسيناريو وحوار أحمد عصام وأحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي.



وفي سياق آخر، شاركت عايدة رياض في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الفتوة"، وحققت من خلابه نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي .

تحتفل الفنانة عايدة رياض، اليوم بعيد ميلادها وهي ممثلة وراقصة استعراضية تتمتع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمها في قلوب جمهورها ومحبيها ، حيث شاركت في بطولة أعمال سينمائية مهمة.فهي من مواليد 23 يناير عام 1954 وأتمت ال 67 عام ، فهي شقيقة زوجة الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصرالسابق، وخالة الإعلامي كريم حسن شحاتة.يشار أن الفنانة عايدة رياض تعاقدت مؤخرًا على مسلسل "طلقتلك نفسي"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث.