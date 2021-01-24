أول تعليق من المطرب محمد منير على حالته الصحية

الأحد 24/يناير/2021 - 12:03 ص
محمد منير
محمد منير
شيماء حسن
وجه المطرب محمد منير، رسالة طمأنة إلى جمهوره للاطمئنان على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

وقال "منير" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أنا بخير وصحتي كويسة ومريت بمرحلة صعبة وبالمرض والمستشفيات ولكن الحمد لله ربنا عفا عني".

وأضاف: "استعد لطرح أغنية جديدة بمناسبة عيد الشرطة، وهما الأمان بالنسبة ليا وبالنسبة لكل المصريين، كما استعد لإصدار عدد من الأغنيات".

وتابع "الإخلاص في العمل هو سر النجاح الأول، واستعد لعمل حفلات كثيرة ومنها حفلة اون لاين قريبا"، مختتمًا حديثه بقوله "ربنا يبعد عنا هذا المرض ويعفينا جميعًا".

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