محمد نجاتي لـ"الفجر الفني": أنا اتربيت على احترام الشيوخ.. وكلامي عنهم أتفهم غلط



يذكر أن أحدث أعمال محمد نجاتي مسلسل ضربة معلم ، وهو من بطولة محمد رجب، مي سليم ، رياض الخولى ورانيا فريد شوقى ومحمد نجاتى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، سلوى عثمان، ياسمين البشبيشى وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

أثار الفنان محمد نجاتي الجدل، مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه بأن الفن أهم من شيوخ المساجد وأساتذة الجامعات.وقال محمد نجاتي لـ"الفجر الفني": "كلامي أتفهم غلط وأنا ماقصدتش أن الفن أهم من الشيوخ وأستاذة الجامعات وكل الذى قصدته إنه أهم من حيث التأثير والخطورة".وتابع"أنا متربي على المشايخ وهم قيمة وقامة ومش ممكن أبدا إني أقلل منهم.. كل اللي قصدته أن الفن مؤثر جدًا لأننا فعلا بندخل بيوت ودي في حد ذاتها مسئولية كبيرة".