عاجل.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

السبت 23/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
نجحت إدارة  النادي الأهلي في ضم حازم هاني لاعب فريق المنصورة ومنتخب الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وقال هاني في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أنه سعيد بانضمامه للمارد الأحمر، موضحا أن المفاوضات بدأت من مسئولي القلعة الحمراء مع المنصوره بشأن التعاقد معه منذ أكثر من عام عقب انضمامه لمنتخب الشباب مباشرة.

وأضاف، أنه يجيد اللعب مركزي قلب الدفاع وخط الوسط، وقد يشارك في مركز الظهير احيانا مع المنصورة.

وتابع خلال تصريحاته، أن لا يعلم حتى الآن مصيره في الأهلي مشددا على رغبته في التواجد مع الفريق الأول هذا الموسم رغم وجود أكثر من لاعب في مركزه.

واختتم هاني تصريحاته، بتوجيه الشكر لربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لثقته في قدراته والاعتماد عليه بصفه أساسية باستمرار، مما أجبر إدارة الأهلي بالإصرار على ضمه.

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