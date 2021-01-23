الصحة: حصر احتياجات الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر والحميات والعزل لبدء التطعيم غدًا

السبت 23/يناير/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة للتدريب، إنه يتم حاليًا حصر احتياجات الأطقم الطبيبة في مستشفيات الصدر والحميات والعزل من اللقاحات استعدادًا لبدء التطعيم باللقاح الصيني "سينوفارم".

وأضاف "كمال" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد الفيروس سيتم إدراج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حسب الضرورة الطبية للحفاظ عليهم.

وأشار إلى أن أعداد الإصابات بالفيروس شهد تراجع في الفترة الحالية، مستطردًا "فيه انفراجة في الوضع حاليًا خاصة أن الفترة الأخيرة كانت نسبة الإشغالات مرتفعة بصورة كبيرة، وهذا يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وقالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن وزارة الصحة ستقوم بالإعلان غدًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بالتطعيم بلقاح كورونا، مشيرة إلى أنه سيكون هناك 40 مركزًا طبيًا لتلقي التطعيمات.

وأضافت "نهى" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن بداية التطعيم غدًا سيكون للأطقم الطبية في مستشفى أبو خليفة للعزل في محافظة الإسماعيلية من لقاح سينوفارم.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا القيام بجميع الاتفاقيات والمراجعات والعمل بالتوازي في أكثر من اتجاه من أجل الحصول على دفعات إضافية من اللقاح خلال الأسابيع المقبلة سواء من شركة استرازينكا أو فايزر.

وأكدت أن وزارة الصحة لا تملك صلاحية إجبار أيا من الأطقم الطبية أو المواطنين لتلقي لقاح كورونا والأمر اختياري للجميع وسيكون وفقًا للأولويات التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

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