حمو بيكا يطرح برومو مهرجان "فقير فلوس بس غني بجدعنتي"

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طرح مطرب المهرجانات حمو بيكا منذ قليل برومو مهرجان "فقير فلوس بس غني بجدعنتي" ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.



وشارك حمو بيكا منذ قليل البرومو عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وكتب : برومو " مهرجان فقير فلوس بس غني بجدعنتي " حمو بيكا - مودي امين - خالد عجمي



يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.



والجدير ذكره أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

