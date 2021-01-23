مانشستر سيتي يتأهل إلى الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

صعد مانشستر سيتي بصعوبة إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه المثير على مضيفه تشيلتنهام تاون 3/1.





وفي المباراة الأولى، سجل البرزيلي جابريل ماجاليس مدافع ارسنال هدف الفوز لساوثهامبتون في الدقيقة 24 بطريق الخطأ في مرماه بعد ارتطمت تسديدة كيلي ووكر بيترز لاعب أصحاب الأرض بقدمه وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.





وصعد ساوثهامبتون إلى الدور الخامس حيث يلاقي مضيفه وولفرهامبتون الذي أطاح بتشورلي المنافس بالدرجة السادسة، أمس الجمعة.





وفي المباراة الثانية، نجح سيتي في قلب تأخره بهدف أمام تشيلتنهام إلى فوز مثير بثلاثية جاءت في أخر تسع دقائق من المباراة.





وتقدم الفي ماي بهدف لتشيلتنهام في الدقيقة 59 لكن فيل فودين أدرك التعادل لسيتي في الدقيقة 81 ثم أضاف جابرييل جيسوس وفيران توريس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 84 و90.





وفي باقي المباريات فاز ويستهام يونايتد على ضيفه دونكاستر روفرز 4 /صفر وشيفيلد يونايتد على ضيفه بليموث أرجايل 2 /1 وبرايتون على ضيفه بلاكبول 2 /1 وسوانزي سيتي على ضيفه نوتينجهام فورست 5 /1 وبريستول سيتي على مضيفه ميلوول 3 /صفر وبارنسلي على ضيفه نوريتش سيتي 1 /صفر.





وعلى استاد لندن الأولمبي أنهى ويستهام الشوط الأول من مباراته أمام دونكاستر متقدما بهدفين حملا توقيع بابلو فورنالس واندريه يارمولنكو في الدقيقتين الثانية و32.





وسجل اندرو باتلر لاعب دونكاستر هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54 ثم أحرز اولادابو افولايان الهدف الرابع لويستهام في الدقيقة 78.





وفاز شيفيلد يونايتد على ضيفه بليموث بهدفين سجلهما كريس باشام وبيلي شارب في الدقيقتين 39 و47 وتكفل بانوت تشي كامارا بالهدف الوحيد للفريق الضيف في الدقيقة 75.





وعلى ملعب فالمر، فاز برايتون على ضيفه بلاكبول بهدفين حملا توقيع يفيس بيسوما وستيفن ألزاتي في الدقيقتين 27 و58 مقابل هدف للفريق الضيف سجله جاري ماديني في الدقيقة 45.



