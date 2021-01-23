وزير الزراعة: مشروع البتلو رفع الاكتفاء الذاتي من 52% إلى 57%

السبت 23/يناير/2021 - 10:59 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
كشف الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستزراع الأراضي أن المشروع القومي للحوم البتلو مشروع قومي هام حيث أدى لرفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 52% إلى 57%.

وكشف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن السنة الأخيرة شهدت ضخ نحو 3.6 مليار جنيه للمشروع القومي للبتلو، مضيفا أن عدد المستفيدين من المشروع خلال الثلاثة سنوات الماضية بلغ نحو 19 ألف مستفيد بنحو 220 ألف راس ماشية.

وتابع: "مراكز تجميع الالبان من المشروعات المهمة والرئيس يوليها اهتماما خاصًا وتمكنا من إدخالها ضمن مبادرة البنك المركزي بتمويل التطوير بفائدة 5%، موضحًا: "نقوم كوزارة الزراعة بالأشراف عليها وتقديم الدراسات لها مجانًا بالإضافة لشهادات الاعتماد الدولي المطلوبة لهذه المراكز والتي كانت باهظة التكاليف".

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