وزير الزراعة: بناء أسطول بحري بواقع 100 مركب للصيد في المياه الإقليمية (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 10:20 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إنه يتم العمل على تطوير الوحدات البيطرية، ومراكز تجميع الألبان، مع إنشاء مجموعة منها في القرى.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أنه يتم العمل على تطوير الثروة الحيوانية داخل القرى.

وكشف وزير الزراعة أنه يتم العمل على تطوير نظم الري، كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بتبطين الترع والمصارف، من خلال خطة متكاملة.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إهمال عدد من البحيرات جراء ارتفاع نسبة الحشائش وتعديات كثيرة، وتم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتطوير بحيرة المنزلة، وتم تنفيذ 30 مليون متر تكريك وإزالة حشائش، وخلافه في البحيرة.

وأكد السيد القصير أننا نسعى لإعادة بحيرة المنزلة لمكانتها الطبيعة، لأنها ثروة قومية والبالغ مساحتها 250 ألف فدان حتى تعود مصدرًا لإنتاج الأسماك.

وكشف أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد بمثابة ثروة حضارية، ويعد أكبر مشروع في الشرق الأوسط، موضحا أن المشروع مقام على 26 ألف فدان، ويضم 6 آلاف حوض يستهدف إنتاج 16 ألف طن سمك متنوع ويضم المشروع مصنع علف وثلج.

وأكد وزير الزراعة أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد سيحقق التوازن في الأسواق، موضحا أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية وصلت لأكثر من 85% بفضل المشروعات القومية.

وقال السيد القصير، إنه يتم بناء أسطول بحري بواقع 100 مركب لاستخدامهم في الصيد، في المياه الإقليمية المصرية، موضحا أنه لأول مرة يكون لدينا أسطول صيد بهذا الحجم.


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مشروع الفيروز تجميع الالبان الرئيس السيسي

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