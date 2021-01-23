متحدث الصحة: حملة التطعيم تبدأ بمستشفيات العزل والحميات والصدر
السبت 23/يناير/2021 - 10:15 م
داليا الحسين
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تفاصيل بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية قائلا: " الاطقم الطبية في مصر عددها ضخم لكن الحملة تبدأ غدًا لشريحة الأطقم الطبية الموجودة في خط الدفاع الاول"، موضحا: سنبدأ غدا من مستشفى ابو خليفة وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها لكن نظرًا لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بـ ابو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية".
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم السبت أن الحملة ستبدأ بالأطقم الطبية في خط الدفاع الأول وهم الفئات الأولى ثم بقية شرائح الأطقم الطبية تباعًا، موضحا أن البداية ستكون من العاملين في متشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالإضافة للحميات والصدر".
وكشف أنه تم بالفعل اعتبارا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلي للأطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكدًا أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقيه اللقاح.
وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية طبقًا لمبدأ الأولوية".
واكمل: " لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح" سينوفارم الصيني " حيث تتوفر منه 50 الف جرعة أو تزيد قليلًا وهي جرعات وصلت بالفعل لأرض مصر بما يغطي نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع".
وأكمل: "تعاقدنا مع جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحناته نهاية الاسبوع الجاري بالاضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولي للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية مشددًا أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدا عملية التطعيم بالفئات الاولى بالرعاية بداية من الاطقم الطبية وفقًا للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الاطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة".
ونوه بأن بدء تطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يعتمد على حجم التدفق والإتاحة معلقا:ده مش في مصر بس كل الدول مافيش دولة كفت شعبها من اللقاحات حتى تلك الدولة المصنعة للقاحات ليس لديها احتياطي يكفي بقية الشعب لكن مصر كنا ضامنين فكرة الاستدامة لكافة الفئات المختلفة سيتاح وفقًا للتوريد".
وشدد أنه لن يتم بدء تلقيح المواطنين إلا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن من اللقاح وهذا يتوقف على التوريد والإتاحة كما فعلت بعض الدول، معقبا: " بنتعلم من دروس الدول حيث يجب أن يكون الفاصل بين الجرعة الأولى والثانية ثلاثة أسابيع وبالتالي بدأنا بالجرعات المتاحة وهي خمسين ألف جرعة لنحو 25 ألف مواطن عشان كده مش هنبدأ تطعيم المواطنيين إلا بعد ألتاكد من توافر رجعتين لاستكمال بقية الفئات".
وأكد أن التطعيم اختياري وليس إجباريا ومن سيحصل على اللقاح من الأطقم الطبية سيقوم بتوقيع موافقة على حصوله على التطعيم.
وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم السبت أن الحملة ستبدأ بالأطقم الطبية في خط الدفاع الأول وهم الفئات الأولى ثم بقية شرائح الأطقم الطبية تباعًا، موضحا أن البداية ستكون من العاملين في متشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالإضافة للحميات والصدر".
وكشف أنه تم بالفعل اعتبارا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلي للأطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكدًا أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقيه اللقاح.
وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية طبقًا لمبدأ الأولوية".
واكمل: " لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح" سينوفارم الصيني " حيث تتوفر منه 50 الف جرعة أو تزيد قليلًا وهي جرعات وصلت بالفعل لأرض مصر بما يغطي نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع".
وأكمل: "تعاقدنا مع جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحناته نهاية الاسبوع الجاري بالاضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولي للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية مشددًا أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدا عملية التطعيم بالفئات الاولى بالرعاية بداية من الاطقم الطبية وفقًا للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الاطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة".
ونوه بأن بدء تطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يعتمد على حجم التدفق والإتاحة معلقا:ده مش في مصر بس كل الدول مافيش دولة كفت شعبها من اللقاحات حتى تلك الدولة المصنعة للقاحات ليس لديها احتياطي يكفي بقية الشعب لكن مصر كنا ضامنين فكرة الاستدامة لكافة الفئات المختلفة سيتاح وفقًا للتوريد".
وشدد أنه لن يتم بدء تلقيح المواطنين إلا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن من اللقاح وهذا يتوقف على التوريد والإتاحة كما فعلت بعض الدول، معقبا: " بنتعلم من دروس الدول حيث يجب أن يكون الفاصل بين الجرعة الأولى والثانية ثلاثة أسابيع وبالتالي بدأنا بالجرعات المتاحة وهي خمسين ألف جرعة لنحو 25 ألف مواطن عشان كده مش هنبدأ تطعيم المواطنيين إلا بعد ألتاكد من توافر رجعتين لاستكمال بقية الفئات".
وأكد أن التطعيم اختياري وليس إجباريا ومن سيحصل على اللقاح من الأطقم الطبية سيقوم بتوقيع موافقة على حصوله على التطعيم.
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