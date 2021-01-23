متحدث الصحة: حملة التطعيم تبدأ بمستشفيات العزل والحميات والصدر

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تفاصيل بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية قائلا: " الاطقم الطبية في مصر عددها ضخم لكن الحملة تبدأ غدًا لشريحة الأطقم الطبية الموجودة في خط الدفاع الاول"، موضحا: سنبدأ غدا من مستشفى ابو خليفة وكنا نتمنى أن نبدأ من مستشفى النجيلة لكونها أول مستشفى عزل تم إقامتها لكن نظرًا لبعد المسافة وضيق الوقت تقرر البدء بمستشفى العزل بـ ابو خليفة ثم بقية المستشفيات الرئيسية".



وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، اليوم السبت أن الحملة ستبدأ بالأطقم الطبية في خط الدفاع الأول وهم الفئات الأولى ثم بقية شرائح الأطقم الطبية تباعًا، موضحا أن البداية ستكون من العاملين في متشفيات العزل سواء النجيلة أو أبو خليفة أو 15 مايو أو غيرها من بقية المستشفيات الرئيسية المخصصة للعزل بالإضافة للحميات والصدر".



وكشف أنه تم بالفعل اعتبارا من اليوم فتح موقع للتسجيل الداخلي للأطقم الطبية المختلفة العاملة من الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، مؤكدًا أن عملية التسجيل سوف تتولاها إدارات المستشفيات عبر الموقع بغية تلقيه اللقاح.



وأشار إلى أنه حتى اللحظة لم يتم فتح باب التسجيل على الموقع للمواطنين حيث سيتم فتح باب التسجيل لهم فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية طبقًا لمبدأ الأولوية".



واكمل: " لدينا جرعات من لقاحات أخرى ستصل تباعًا لمصر لكن سنبدأ بلقاح" سينوفارم الصيني " حيث تتوفر منه 50 الف جرعة أو تزيد قليلًا وهي جرعات وصلت بالفعل لأرض مصر بما يغطي نحو 25 ألف شخص لكل شخص جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع".



وأكمل: "تعاقدنا مع جرعات مع إسترازينيكا بنحو 20 مليون جرعة ستصل أول شحناته نهاية الاسبوع الجاري بالاضافة لجرعات من اللقاحين سواء من الاتحاد الدولي للتطعيمات عبر تعاقدتها لتكون متتالية مشددًا أن اللقاحات ستصل على دفعات وسنبدا عملية التطعيم بالفئات الاولى بالرعاية بداية من الاطقم الطبية وفقًا للمتاح من جرعات اللقاحات ومع وصول شحنات أخرى سوف يستكمل تطعيم بقية الفئات سواء الاطقم الطبية بكافة شرائحها ثم كبار السن واصحاب الامراض المزمنة".



ونوه بأن بدء تطعيم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يعتمد على حجم التدفق والإتاحة معلقا:ده مش في مصر بس كل الدول مافيش دولة كفت شعبها من اللقاحات حتى تلك الدولة المصنعة للقاحات ليس لديها احتياطي يكفي بقية الشعب لكن مصر كنا ضامنين فكرة الاستدامة لكافة الفئات المختلفة سيتاح وفقًا للتوريد".



وشدد أنه لن يتم بدء تلقيح المواطنين إلا بعد التأكد من توافر جرعتين لكل مواطن من اللقاح وهذا يتوقف على التوريد والإتاحة كما فعلت بعض الدول، معقبا: " بنتعلم من دروس الدول حيث يجب أن يكون الفاصل بين الجرعة الأولى والثانية ثلاثة أسابيع وبالتالي بدأنا بالجرعات المتاحة وهي خمسين ألف جرعة لنحو 25 ألف مواطن عشان كده مش هنبدأ تطعيم المواطنيين إلا بعد ألتاكد من توافر رجعتين لاستكمال بقية الفئات".



وأكد أن التطعيم اختياري وليس إجباريا ومن سيحصل على اللقاح من الأطقم الطبية سيقوم بتوقيع موافقة على حصوله على التطعيم.

