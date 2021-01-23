طرق بسيطة لتتألق بالفستان الأسود القصير.. جربيها

السبت 23/يناير/2021 - 09:42 م
الفستان الأسود القصير
الفستان الأسود القصير
يعتبر الفستان الأسود القصير من أنسب الاتيارات للسهرات والحفلات، على الرّغم من اختلاف طرق تنسيقه وتنوّعها؛ فهو بمثابة الصفحة البيضاء التي يُمكنك تلوينها بأي لونٍ تريدين.

لذلك سنقدم لكِ عزيزتي في فيما يلي طرق بسيطة لتتألق بالفستان الأسود القصير

حذاء بلون مشرق

لا يجب أن تخلو خزانة أيّ سيّدة من حذاء بلون مشرق. ارتديه مع فستانك الأسود القصير لتحصلي على إطلالة عصريّة جذّابة، مثل إيما روبرتس.

اخترنا لك حذاءً جميلاً باللون الأخضر من "ألكسندر مكوين".

حقيبة صغيرة

أيّاً كان لونها، ومهما اختلفت تفاصيلها، ستحصلين على إطلالة متجدّدة بإضافتها إلى إطلالتك السّوداء. هيلينا بونهام كارتر اختارت حقيبة جريئة على شكل شفاه حمراء. أمّا نحن فقد اخترنا لك حقيبة متميّزة من "زارا".

جاكيت رسمي

ارتدته النّجمة سلمى حايك مع فستانها الأسود القصير، فكانت إطلالاتها أنيقة وراقية. اقتنيه بلون مشرق مثلما فعلت النّجمة.

اخترنا لك "جاكيت" باللون الورديّ من "ستيلا مكارتني".

تتوفّر العناصر الثلاثة في كلّ خزانة ملابس. أضيفيها إلى فستانك الأسود، وستحصلين على إطلالة متجدّدة في كلّ مرّة.

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