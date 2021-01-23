تزامناً مع عيد ميلادها.. تعرف على زيجات عايدة رياض وسبب رفضها الزواج بعد محرم فؤاد

السبت 23/يناير/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحل اليوم الثالث والعشرين من يناير عيد ميلاد الفنانة عايدة رياض التي تتمع بمسيرة فنية حافلة رسخت اسمها في قلوب جمهورها ومحبيها.

وفي السطور الآتية يكشف لكم "الفجر الفني" عن سيب رفض عايدة الرياض الزواج بعد انفصالها عن محرم فؤاد.

وتزوجت عايدة رياض مرة واحدة من محرم فؤاد وإنفصلت عنه بعد سنوات قليلة .

وكشفت عايدة عن السبب وقتها وقالت محرم فؤاد جوزي الوحيد ومحرم كان كويس ولكن كان فرق السن مشكلة وهو كان بيحبني قوي وبيغير عليا قوي وكان قافل الدنيا وصعب قوي.

وأوضحت عايدة رياض خلال إحدي القاءات التليفزيونية أنها رفضت الزواج من أجل التفرغ للفن نافية إشائعات عن زواجها من أحمد بدير لسنوات في الثمانينات من القرن الماضي.

وفي سياق آخر، شاركت عايدة رياض في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"الفتوة"، وحققت من خلابه نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي .

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