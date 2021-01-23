عضو تنسيقية الأحزاب: الحديد والصلب قادر على الإنتاج وتطويره أفضل من تصفيته

السبت 23/يناير/2021 - 09:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطويرمجمع الحديد والصلب أفضل كثيرا من تصفيته، موضحا ان شركة الحديد والصلب قادرة على الإنتاج، وتسديد مديونياتها، بل وتحقيق فائض أرباح.

وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن شركة الحديد والصلب تمتلك ٤ أفران، وتعمل بفرن واحد فقط، موضحا أن شركة الحديد والصلب تمتلك ملايين الأمتار المربعة، وتوجد محاولات للاستيلاء على ١٠٧ فدان.

وواصل انه بعد أن اكتشف محاولة الاستيلاء على ممتلكات الحديد والصلب، وقر في يقينه ان هناك خطة ممنهجة لتصفية الشركة.

ولفت إلى ان الحديد والصلب بها ٧٠٠٠ عامل منهم ٦٠٠٠ عامل تحت سن ال٦٠، ووفقا للقانون الجديد فإنه لا يمكن منح معاش لمن هم دون ال٦٠ عاما.

واستكمل أن ما يتم إنفاقه في البنية التحتية يمكن إنفاقه في تطوير مجمع الحديد والصلب.

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