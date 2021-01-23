عضو تنسيقية الأحزاب: الحديد والصلب قادر على الإنتاج وتطويره أفضل من تصفيته

عضو تنسيقية الأحزاب: الحديد والصلب قادر على الإنتاج وتطويره أفضل من تصفيته
السبت 23/يناير/2021 - 09:39 م
داليا الحسين
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تطويرمجمع الحديد والصلب أفضل كثيرا من تصفيته، موضحا ان شركة الحديد والصلب قادرة على الإنتاج، وتسديد مديونياتها، بل وتحقيق فائض أرباح.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن شركة الحديد والصلب تمتلك ٤ أفران، وتعمل بفرن واحد فقط، موضحا أن شركة الحديد والصلب تمتلك ملايين الأمتار المربعة، وتوجد محاولات للاستيلاء على ١٠٧ فدان.
وواصل انه بعد أن اكتشف محاولة الاستيلاء على ممتلكات الحديد والصلب، وقر في يقينه ان هناك خطة ممنهجة لتصفية الشركة.
ولفت إلى ان الحديد والصلب بها ٧٠٠٠ عامل منهم ٦٠٠٠ عامل تحت سن ال٦٠، ووفقا للقانون الجديد فإنه لا يمكن منح معاش لمن هم دون ال٦٠ عاما.
واستكمل أن ما يتم إنفاقه في البنية التحتية يمكن إنفاقه في تطوير مجمع الحديد والصلب.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن شركة الحديد والصلب تمتلك ٤ أفران، وتعمل بفرن واحد فقط، موضحا أن شركة الحديد والصلب تمتلك ملايين الأمتار المربعة، وتوجد محاولات للاستيلاء على ١٠٧ فدان.
وواصل انه بعد أن اكتشف محاولة الاستيلاء على ممتلكات الحديد والصلب، وقر في يقينه ان هناك خطة ممنهجة لتصفية الشركة.
ولفت إلى ان الحديد والصلب بها ٧٠٠٠ عامل منهم ٦٠٠٠ عامل تحت سن ال٦٠، ووفقا للقانون الجديد فإنه لا يمكن منح معاش لمن هم دون ال٦٠ عاما.
واستكمل أن ما يتم إنفاقه في البنية التحتية يمكن إنفاقه في تطوير مجمع الحديد والصلب.