محافظ قنا: مباحث الأموال العامة تلقي القبض على مدير الإدارة الهندسيه بالوحده المحليه لمركز ومدينة دشنا وفني تنظيم قرية

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن مباحث الأموال العامة قامت بالقاء القبض علي مدير الاداره الهندسيه بالوحده المحليه لمركز ومدينة دشنا وفني التنظيم بقرية فاو قبلي لاصدارهم تراخيص بناء لاحد المواطنين متعدي علي أملاك الري بترعة الكلابية بالصبريات قرية فاو قبلي بالمخالفة للقانون.

وأضاف المحافظ انه تم الغاء ترخيص البناء الصادر للمواطن المذكور واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المبانى المخالفة.وأكد المحافظ علي انه لاتهاون مع الفساد المالي والاداري مشيرا الي انه يتم التصدي بكل حزم للمخالفين وإتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على املاك الدولة والمال العام.