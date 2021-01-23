عاجل .. الرئيس"السيسي"مشروع تطوير القرى فرصة واعدة للصناعة المصرية

السبت 23/يناير/2021 - 08:55 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عصام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يأمل أن يتم تلبية احتياجات ومتطلبات مشروع تطوير القرى المصرية من المصانع المصرية.

 

وتابع الرئيس" السيسي" خلال تصريحات صحفية لعدد من الأعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح  مزرعة" الفيروز" أكبر مشروع للاستزراع السمكي في الشرق الأوسط وعدد من المشروعات الأخرى في شرق التفريعة بمدينة بورسعيد، "أن مشروع  تطوير القرى فرصة واعدة للقطاع الصناعي المصري،..  أتمني أن هذا المشروع يتم توفير مستلزماته من مواد بناء، وكابلات كهربائية، ومواسير صرف صحي، ومحطات لمعالجة المياه، و طلمبات مياه من القطاع الصناعي المصري."

 

 

وأضاف" السيسي"،"أن توفير تلك المستلزمات التى يحتاجها المشروع  من التصنيع المحلي يدعم نمو الصناعات المصرية، ويقلل من استنفاذ موارد البلاد الدولارية".



ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي عند تنفيذ أي من المشروعات التنموية، أن يكون الأولوية لتنفيذها للشركات المصرية، حتى وأن تم إسنادها لشركات الأجنبية تستحوذ الشركات المصرية على نصيب من معدلات تنفيذها.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على أن مشروع تطوير قري مصر سوف يغير من شكل الريف المصري خلال ثلاث سنوات، ويوفر به جميع الخدمات من صرف صحي ووحدات صحية ومدارس تعليمية ومراكز شباب، وشبكة طرق متطورة، وتبطين الترع والمصارف توفير المياه للزراعة، مشيرا إلى أن سيستفيد منه 58 مليون مواطن.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى بعدد 50 مركز على مستوى 20 محافظة ، بتكلفة استثمارية متوقعة 500 مليار جنيه.

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