تمارين بسيطة لعلاج ضيق التنفس أثناء الحمل.. تعرفي عليها

تعد مشكلة ضيق التنفس من المشكلات الشائعة والمزعجة لدى االكثير من الحوامل، ونستعرض معكم فيما يلي، تمارين بسيطة لعلاج ضيق التنفس أثناء الحمل.





تمارين بسيطة لعلاج ضيق التنفس أثناء الحمل





تمرين لضيق التنفس أثناء الحمل





ينصح بممارسة هذا التمرين لمدَّة عشر دقائق فقط في اليوم الواحد، ويتم ذلك بأخذ نفس عميق وبطيء.





ثم حبسه في الداخل لمدَّة عشر ثوانٍ على الأقل، ومن ثمَّ القيام بعمليَّة الزفير من الفم مع إراحة الصدر والبطن.





تمرين تنفس البطن





يسمح للحجاب الحاجز بالتحرك بصورة أكبر وزيادة المساحة المحيطة بالرئة، ويعدُّ السرَّ الحقيقي في الاسترخاء في الحمل وأثناء الولادة في المرحلة الأولى، وكذلك الأخيرة.





وبعد خروج الطفل تأخذ الأم وضعًا مريحًا لها وهو half lying بأن تنام على ظهرها مستلقية على مخدَّات عالية.





ثم تضع يديها على البطن على الحجاب الحاجز أسفل عصمة الصدر الوسطى.





وتأخذ نفسًا عميقًا من الأنف وتحاول أن تسحب الهواء تحت يدها وترى يدها تتحرك لأعلى تخرج هواء الزفير من الفم ببطء.





تمرين half lying





يكرَّر التمرين 3 مرَّات فقط وتستريح بعدها.





يمكن تكرار التمرين مرَّة أخرى بعد دقيقة راحة يمكنك أن تقومي بتمرين التنفس في وضع الاسترخاء.





مثال اجلسي على الأرض وضعي كرة التمارين أمامك واسترخي عليها بوضع ذراعيك ونصفك الأعلى عليها، كما يمكنك استخدام كرسي في عدم وجود الكرة.





تمرين التنفس من الصدر





تساعد المرأة على الاسترخاء والشعور بالراحة من الضغوطات الناتجة عن تمدد الرحم على الأعضاء الداخليَّة للجسد.



