موسيماني يُهدد نجم الأهلي بدكة البدلاء

السبت 23/يناير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
محمد الصو
وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحذير شديد اللهجة إلى نجم الفريق، خلال الساعات الماضية.

وهدد موسيماني، الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق بوضعه على دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة، بسبب تراجع مستواه الفني.

وكان بواليا انضم إلى صفوف النادي الأهلي، مع بداية الموسم الجاري قادمًا من صفوف الجونة، بعقد يمتد لأربع مواسم مقبلة.

ولم ينجح بواليا في تسجيل أي هدف مع الفريق منذ التعاقد معه، وبدأ يتسارع في إهدار الفرص أمام المرمى بالمباريات الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري المصري الممتاز.

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