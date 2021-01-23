برلماني: مشروع الفيروز يوفر 10 آلاف فرصة عمل (فيديو)

السبت 23/يناير/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد يعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يستطيع أن يغطي كمية كبيرة من الفجوة الموجودة في قطاع الأسماك، ويؤدي إلى وجود فائض.

وكشف النائب هشام الحصري، أن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أنه مع وجود كم كبير من البحيرات والبحار، من الصعب عدم وجود اكتفاء ذاتي لتوفير الأسماك بالأسعار المناسبة للمواطنين.


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