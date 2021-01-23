صحة قنا: عمل لجنة طبية للبحث في أسباب وفيات كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
اجتمع الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة، والمركزية بالمحافظة، وذلك لبحث سير العمل بالوحدات والمستشفيات، والوقوف على مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة.

وقال الدكتور راجي تواضروس، في تصريحاته، إن الاجتماع ناقش العديد من الأمور من أهمها، مراجعة حالات العزل المنزلي، والتشديد على ضرورة التسجيل الصحيح، لكل شخص من حيث البيانات الشخصية ومحل الإقامة الفعلي، والهاتف والترصد الصحيح للحالات المخالطة.

كما تم مناقشة التأكد من توافر رصيد كافي من الأكسجين السائل بالمستشفيات والمتابعة الدورية للرصيد، والتأكد من تنفيذ بروتوكول العلاج المنصوص عليه من قبل الوزارة، ومراجعة المبادرات الرئاسية، كالسمعيات والأم والجنين والوقوف، على أدوات تحسين العمل بها.
وتابع أننا ناقشنا وضع الاستعدادات اللازمة من أجل تلقي لقاح كورونا، ودعم الوحدات الصحية والتي تنفذ بها مبادرات 100 مليون صحة، والعمل على ربط المستشفيات العامة والمركزية، بوحدات الرعاية الأساسية لتغطية العجز في الأطباء في الوحدات التي تعمل بنظام الـ24 ساعة، ومتابعة صيانة الوحدات الصحية من حيث الكهرباء، السباكة النجارة وأي أعمال صيانة أخرى.

وأشار إلى ضرورة متابعة أعمال السلامة والصحة المهنية، بالمستشفيات والوحدات والتأكد من تنفيذها بصورة جيدة، والعمل علي وضع قاعدة بيانات وتصوير كافة الموظفين تنفيذا لتعليمات التنظيم والإدارة، ومتابعة المستلزمات واحتياجات المستشفيات والحرص على توافر أرصدة كافية، بكل مستشفى بما يغطي الالتزامات المطلوبة للجميع، وعمل لجنة طبية للبحث في أسباب وفيات كورونا.

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