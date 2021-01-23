هاترك النصيري يقود إشبيلية لاكتساح قادش في الدوري الإسباني

السبت 23/يناير/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
وكالات
واصل المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه إشبيلية إلى الفوز الكبير 3-0 على قادش اليوم السبت، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقفز إشبيلية إلى المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد، وتجمد رصيد قادش عند 24 نقطة في المركز التاسع.

وأنهى إشبيلية الشوط الأول لصالحه بهدفين للنصيري في الدقيقتين 35 و39 ثم سجل النصيري الهدف الثالث (هاتريك) له وللفريق في الدقيقة 62.

وانتزع النصيري صدارة قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 12 هدفاً بفارق هدف واحد أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد.

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