سامسونج تخطط لإنتاج معالجات خارقة.. بتقنية 3 نانومتر

السبت 23/يناير/2021 - 07:34 م
سامسونج - صورة أرشيفية
سامسونج - صورة أرشيفية
تخطط شركة سامسونج لتطوير معالجات خارقة، حيث تسعى لإنفاق 10 مليارات دولار خلال العامين القادمين، وذلك لإنشاء مصنع معالجات جديد في مدينة أوستن بولاية تكساس.

لأنها تريد تعزيز قدرتها على المنافسة في السوق بعيدًا عن الارتباطات مع الصين.

سيكون المصنع الجديد غير اعتيادي، حيث أنه سينتج معالجات بدقة تصنيع 3 نانومتر فقط، وسيكون ثالث مصنع لسامسونج في العالم يستخدم تقنيتها الثورية ultraviolet lithography في إنتاج المعالجات والشرائح.

إذا نجحت مساعي سامسونج، فإنه يمكن البدء بإنشاء المصنع الجديد هذا العام ليبدأ الإنتاج في عام 2023.

تبحث سامسونج عن تحقيق أكثر من هدف من خلال إطلاق مصنع معالجات متقدمة في الولايات المتحدة. فمن جهة تضع موطئ قدم لها في البلاد ما يسهل عليها الحصول على عقود توريد من زبائن كبار مثل آبل، وأيضاَ لا تتضرر من الخلافات والحظر الأمريكي للصين، كما أنها تصبح أقرب لمنافستها TSMC التي تصنع شرائح ومعالجات لشركات كبرى منها آبل وبتقنيات تصنيع متقدمة وصلت إلى 5 نانومتر.

توجه سامسونج للاستثمار في مصنع معالجات بالولايات المتحدة سبقه خطوة مماثلة من TSMC التي استثمرت 12 مليار دولار في أريزونا ومن المتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2024.

خطة سامسونج الاستثمارية الطموحة في شرائح المعالجات تصل قيمتها نحو 116 مليار دولار ستنفقها خلال 10 سنوات.

طوال السنوات الماضية كانت سامسونج ترفع من قدراتها التنافسية في شرائح الذاكرة العشوائية والتخزين، لكن المعالجات الرئيسية تقدم هوامش ربح أعلى للشركة، وهو ما دفعها للتوجه نحوه باستثماراتها وتقنياتها التصنيعية الجديدة.

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