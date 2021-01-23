كورونا .. بريطانيا تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، تسجيل 1348 حالة وفاة و33,552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتمثل حصيلة الإصابات المسجلة اليوم تراجعًا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة التي سجلت يوم 20 يناير 38905 حالات، وفي 21 يناير 37892، وفي 22 يناير 40261.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 1348 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 97329 متوفيا.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أعلن أمس، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا، أكثر فتكًا من نظيرتها العادية.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي، إن المعطيات الحالية تشير إلى أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة مؤخرًا في المملكة المتحدة تعتبر أكثر فتكًا من مثيلاتها، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.