استشاري: خفض الوزن يقي من جلطات القلب أو الموت المفاجئ

السبت 23/يناير/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري النبتات الطبية، إن خفض الوزن ينقذ من الجلطات في القلب أو الموت المفاجئ الذي قد يحدث بسبب ترسب الكوليسترول على الاوعية الدموية، مما يقلل من جريان الدم في الاوعية الدموية، وبالتالي قد يحدث جلطة.

وتابع "غزالي"، حواره مع الإعلامية نورين شحاته، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن هناك فيتامينات تقلل من امتصاص الكوليسترول التي تؤدي إلى الإصابة بالجلطات سواء في القلب أو المخ، معقبًا: "الجلطات ممكن تعمل انفجار في المخ، والمنظومة تقلل امتصاص الدهون بنسبة 90%."

وأشار إلى أن الفايبر يؤدي إلى ملء المعدة بصورة كبيرة، وبالتالي تقليل حجم تناول الطعام، ومع الوقت يحدث خفض الوزن، نتيجة الشبع السريع.

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