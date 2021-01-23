"هدى الزئردة".. مالا تعرفه عن الفنانة ريم أحمد بالتزامن مع يوم ميلادها

السبت 23/يناير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يصادف اليوم يوم ميلاد الفنانة الشابة ريم أحمد، والتي اشتهرت من خلال دورها في مسلسل يوميات ونيس" حيث كان يدعوها محمد صبحي بـ"هدى الزئردة".


دخلت الفنانة ريم أحمد، حياتها الفنية عن طريق الصدفة، وحقلت على المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011، كما تخرجت أيضا من معهد الباليه، وعملت كمذيعة.


وتحدثت ريم أحمد في إحدى لقائاتها عن طريقة دخولها عالم الفن حين اختارها محمد صبحي لتشارك في "يوميات ونيس" قائله: "كان عندي 24 حرف بايظ وكنت بتكلم بالزق وشوفت البنات حاطن ميك أب قولتلها ماما جول شكلهم حلو أوي مستحيل هيختارني".



وتابعت قائله: "القدر لعب لعبته والفنان محمد صبحي اختارني وسألني اسمك إيه قولتله ليم".



تزوجت الفنانة ريم أحمد من الفنان طه خليفة، منذ ثلاث سنوات وبدأت قصة حبهما عقب مشاركتهم في عدد من المسرحيات معا.

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