عاجل.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام أسوان بالدوري

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه أسوان، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد ويوسف إبراهيم “أوباما” وإمام عاشور وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.





وبدأت المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي سعى للوصول لشباك أسوان، وفي الدقيقة الثانية اخترق مصطفى محمد دفاعات فريق زهرة الجنوب من تمريرة رائعة لأحمد سيد زيزو محرزا الهدف الأول للفريق إلا أن حكم اللقاء قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لتعود النتيجة من جديد للتعادل السلبي.





واستمر الفريق في هجومه الشرس على مرمى أسوان من الجبهة اليمنى التي يشغلها حازم إمام وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وتنوعت العرضيات لكن شتتها فريق أسوان، فريق اسوان اعتمد على الهجمات المرتدة والكرات الثاثبة التي لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل.





وكثف الفريق هجومه على مرمى أسوان من الجبهة اليمني وفي الدقيقة العاشرة أهدر محمود حمدي الونش فرصة خطيرة على مرمى أسوان بعدما لعب عرضية أحمد سيد زيزو بجوار مرمى عمر رضوان، لجأ الزمالك للجهبة اليسرى للوصول لمرمى عمر رضوان وفي الدقيقة 19 ومن عرضية رائعة من أشرف بن شرقي اصطدمت كرة محمود حمدي الونش بالعارضة ثم ذهبت ليد حارس أسوان.





وواصل الفريق الضغط على دفاعات أسوان ولجأ لسلاح التسديد، وأطلق أشرف بن شرقي تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء حولها حارس أسوان لركلة ركنية التي مرت بسلام على الفريق الجنوبي، وبعدها سدد أشرف بن شرقي ركلة حرة مباشرة مرت بجوار القائم الأيسر لفريق أسوان.





انحصر اللعب في منطقة وسط ملعب أسوان في ظل اعتماد أصحاب الأرض على الكرات العالية والهجمات المرتدة التي تعامل معها دفاع الزمالك ببراعة، وفي الدقيقة 29 أطلق مصطفى محمد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء علت عارضة فريق أسوان.





حاول فريق أسوان مباغتة مرمى الزمالك في الدقيقة 31 تصدى لها محمد أبو جبل حارس الفريق ببراعة، ونوع الزمالك عرضياته من الجبهة اليمنى شتتها دفاع أسوان، وفي الدقيقة 41 تعاطف القائم الأيسر للمرة الثانية مع حارس أسوان وتصدى لرأسية يوسف أوباما.





وفي الدقيقة 44 أهدر مصطفى محمد فرصة خطيرة للزمالك داخل منطقة الجزاء لتتحول لركلة ركنية لعبها الونش برأسه خارج المرمى، واحتسب الحكم محمد يوسف 3 دقائق كوقت بدلا من ضائع حاول الزمالك الوصول لمرمى أسوان طلب يوسف أوباما الحصول على ركلة جزاء إلا أن تقنية الفار لم تقر بوجود لمسة يد على مدافع أسوان لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وفي الشوط الثاني أجرى علاء عبدالعال المدير الفني لأسوان التبديل الأول بنزول أحمد الألفي بدلا من محمد خليفة في محاولة منه لاستعادة السيطرة على وسط الملعب، حاول أسوان الوصول لمرمى الزمالك عن طريق رأسية جون إفري تصدى لها محمد أبو جبل بثبات.





استمر الفريق في الضغط على مرمى أسوان ومن جملة تكتيكية سدد أحمد سيد زيزو تسديدة قوية خارج مرمى أسوان، وبعدها أهدر يوسف أوباما فرصة خطيرة للفريق من داخل منطقة جزاء أسوان وسدد الكرة أعلى عارضة عمر رضوان.





نوع الزمالك هجماته من الجانبين الأيمن والأيسر من أجل الوصول لشباك أسوان، وفي الدقيقة 61 أجرى أسوان تغييران دفعة واحدة بنزول أحمد خالد السيد وعمر ناصر بدلا من محمد أسامة وجون افري لتنشيط الفريق الجنوبي.





انحصرت الكرة في وسط ملعب أسوان وكثف فريق الزمالك عرضياته من الجانبين الأيمن والأيسر من أجل وجود ثغرة وسط دفاعات أسوان من أجل احراز الهدف الأول، وفي الدقيقة 65 تعاطفت العارضة للمرة الثالثة مع حارس أسوان وتصدت لرأسية مصطفى محمد.





وأجرى باتشيكو المدير الفني للفريق التبديل الأول في الدقيقة 66 بخروج حازم إمام ونزول محمود عبدالرازق شيكابالا من أجل تنشيط الهجوم، وفي الدقيقة 68 ومن تصدى عمر رضوان لكرة يوسف أوباما بثبات.





وفي الدقيقة 70 سدد إمام عاشور تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار عارضة حارس أسوان، ومن هجمة مرتدة حاول أحمد الألفي الوصول لمرمى الزمالك ومرت الكرة أعلى عارضة محمد أبو جبل.





وفي الدقيقة 72 استقبل مصطفى محمد عرضية أحمد سيد زيزو علت عارضة حارس أسوان، وبعدها بدقيقة سدد شيكابالا تسديدة بقدمه اليسرى مرت خارج الملعب، وواصل الفريق الاعتماد على التسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد إمام عاشور كرة قوية مرت خارج الملعب.





وفي الدقيقة 80 تصدى عمر رضوان لتسديدة أحمد فتوح من داخل منطقة الجزاء، واستمرت هجمات الزمالك من الجانب الأيمن وتصدى دفاع أسوان لفرصة خطيرة من أوباما، وبعدها أجرى الزمالك التبديل الثاني بنزول أسامة فيصل بدلا من يوسف أوباما لتنشيط هجوم الفريق.





وفي الدقيقة 84 أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء وفي وجه إمام عاشور لعرقلة لاعب أسوان، وفي نفس الدقيقة أجرى أسوان البتديل الرابع بنزل محمد العشري بدلا من أحمد الصغيري، وفي الدقيقة 88 سدد مصطفى محمد تسديدة سهلة على مرمى أسوان.





واحتسب الحكم 5 دقايق كوقت بدل من ضائع، أجرى الزمالك التبديل الثالث والرابع بنزول فرجاني ساسي وحسين فيصل بدلا من إمام عاشور وأشرف بن شرقي لتعزيز الهجوم، وحاول الفريق الوصول لمرمى أسوان دون فائدة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.



