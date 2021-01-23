اعتقل 9 أيام وخطأ من طبيب أدى إلى وفاته.. مالا تعرفه عن أحمد راتب

السبت 23/يناير/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يصادف اليوم 23 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب جمهوره وحظى بمكانة في قلوبهم.



وكشف أحمد راتب سابقا عن أسرار في حياته حيث قال من خلال برنامج "الستات مبيعرفوش يكديو" أنه تم اعتقاله 9 أيام وأوضح أنه حدث ذلك بسبب اعتراضه هو وزملائه على النكسة، وقامو بإعداد مظاهرة ولكن تم أخذهم من داخل المدرج إلى البوكس.



وصرح محمد حسن سابقا عن سبب وفاة أحمد راتب وهو أنه كان يعاني من مياه على الرئة وأعطى له الطبيب علاج، ولكنه لم يحذره عن موعد عدم أخذه للدواء مما جعله بتناوله بشكل مستمر مما أثر على الرئة والكلى والهظم وأدى ذلك إلى دخوله غيبوبة وثم توفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة أحمد راتب راتب اه اعمال أحمد راتب أحمد راتب

أخبار تهمك

محدث.. أشرف مصيلي بصحة جيدة ولا يعاني من أزمات

منذ يوم

برشلونة يخطط لخطف نجم باريس سان جيرمان

منذ 11 دقائق

عاجل.. إصابة 200 فرد من الحرس الوطني أثناء مراسم تنصيب بايدن

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

منذ أقل من ساعتين

«أنت مبتفهمش كورة ».. تفاصيل مشادة ثنائي بيراميدز أمام سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها مصطفي محمد عن الزمالك بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

فوز ميت خلف وفاقوس وأبو كبير وتعادل الشرقية وبلبيس في القسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من الشيخ خالد الجندي على عقوبات ختان الإناث في القانون الجديد

منذ ساعة

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خسائر حادة في أسعار الذهب بمصر

منذ يوم

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل جوكر الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح اليوم أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

منذ ساعتين و 13 دقيقة

باتشيكو يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام أسوان بالدوري

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

وكيل الصيادلة: يجب الاهتمام بالصناعة الوطنية للدواء بدلا من تحفيز المستورد‎

تفسير الشعراوي للآية 122 من سورة الأعراف

تفسير الشعراوي للآية 124 من سورة الأعراف

تفسير الشعراوي للآية 125 من سورة الأعراف

تفسير الشعراوي للآية 135 من سورة الأعراف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

باتشيكو يطلب الاستغناء عن مدافع الزمالك

عاجل..بيان رسمي يكشف قيمة تعويضات العاملين بالحديد والصلب بعد تصفيتها

05:57 م

موسمياني يهدد ثنائي الأهلي بالاستبعاد

06:02 م

عاجل- باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري

04:03 م

باتشيكو يحسم موقفه من ضم نجم الزمالك السابق

06:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»