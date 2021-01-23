اعتقل 9 أيام وخطأ من طبيب أدى إلى وفاته.. مالا تعرفه عن أحمد راتب









وكشف أحمد راتب سابقا عن أسرار في حياته حيث قال من خلال برنامج "الستات مبيعرفوش يكديو" أنه تم اعتقاله 9 أيام وأوضح أنه حدث ذلك بسبب اعتراضه هو وزملائه على النكسة، وقامو بإعداد مظاهرة ولكن تم أخذهم من داخل المدرج إلى البوكس.









وصرح محمد حسن سابقا عن سبب وفاة أحمد راتب وهو أنه كان يعاني من مياه على الرئة وأعطى له الطبيب علاج، ولكنه لم يحذره عن موعد عدم أخذه للدواء مما جعله بتناوله بشكل مستمر مما أثر على الرئة والكلى والهظم وأدى ذلك إلى دخوله غيبوبة وثم توفى.

يصادف اليوم 23 يناير ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد راتب، والذي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي لاقت إعجاب جمهوره وحظى بمكانة في قلوبهم.